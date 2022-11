Mondial 2022 : L'Espagne impressionne, l'Allemagne se fait surprendre par le Japon 

C'est l'une des images fortes de ce début de Mondial-2022. Sous les les yeux du président de la Fifa Gianni Infantino, qui avait appelé chacun à "se concentrer sur le football", le capitaine de l'équipe allemande, Manuel Neuer et ses partenaires se sont ostensiblement mis la main devant la bouche sur la traditionnelle photo d'équipe qui précède le coup d'envoi. Après ce geste spectaculaire contre l'interdiction de manifester en faveur de la diversité, la "Nationalmannschaft", a connu une vive désillusion face au Japon, vainqueur (2-1).





Une Espagne qui impressionne

Pour son entrée en lice dans le Mondial, l'Espagne a livré une démonstration de force collective et offensive aux dépens du Costa Rica, humilié 7-0 mercredi à Doha.

La Roja prend ainsi la tête du groupe E à la différence de buts, à égalité de points avec le Japon, vainqueur surprise de l'Allemagne (2-1) plus tôt dans la nuit.

L'Allemagne et l'Espagne seront opposées dimanche au stade Al-Bayt d'Al-Khor, lors de la prochaine journée

Le Maroc tient en échec les vice-champions du monde croates

Plus tôt, les vice-champions du monde croates n'ont pas brillé pour leur entrée en lice en concédant un nul triste et sans saveur contre le Maroc (0-0), jeudi au stade Al-Bayt. On était en droit d'attendre beaucoup plus de la sélection à damier, quatre ans après une campagne de Russie seulement stoppée en finale par la France.