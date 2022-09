Moto GP : Jack Miller brille,  Fabio Quartararo sourit

Le Grand Prix du Japon, 16e manche (sur 20) du championnat du monde de MotoGP, a eu lieu dimanche en fin d'après-midi, à Motegi. L'Australien Jack Miller (Ducati) a fini en tête de la course, lors de laquelle le Français Fabio Quartararo (Yamaha), leader au championnat et 8e à l'arrivée, a profité de la chute de son rival italien Francesco Bagnaia pour creuser l'écart au classement général. Le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) complètent le podium du jour, tandis que le poleman, l'Espagnol Marc Marquez, termine 4e, et que le Français Johann Zarco a fini 11e. Fabio Quartararo (23 ans) compte désormais 219 points au championnat, soit 18 de plus que Francesco Bagnaia et 25 de plus que l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), 16e au Japon. Le prochain Grand Prix est prévu dans six jours, dimanche (19h) en Thaïlande. Il y aura ensuite le Grand Prix d'Australie, dans trois semaines. Puis direction la Malaisie, avant une conclusion de la saison 2022 début novembre en Espagne.