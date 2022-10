Trail : Leslie Nowicki et Christophe Castille règnent sur le Nord

Le Grand Prix des raids du Nord s’est achevé samedi à Koné, plus précisément à la tribu de Bopope. Cette 6e et dernière étape a été remportée par Alexy Dianoux et Leslie Nowicki sur le Grand Raid (17,6 km) et par Yohan Le Calvez et Deborah Kaboer sur le Mini Raid (10 km).

Mais cela ne bouleverse pas le classement général de la course principale, déjà acté avant même le départ. Sans Oswald Cochereau, qui n’était pas présent sur la ligne de départ, le titre était promis à Christophe Castille (1 002 points), arrivé 2e à Koné, devant Yohan Samanich (986 points) et Oswald Cochereau (978 points).

Leslie Nowicki réalise le sans-faute

Leslie Nowicki, qui a réalisé la saison parfaite avec six victoires en six raids, domine le classement féminin (1 010 points), devant Natalia Prado (988 points) et Jessy Lohyer (778 points).