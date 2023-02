Syrie: premier convoi d'aide aux zones rebelles depuis le séisme (responsable du poste-frontière)

Le premier convoi d'aide aux zones rebelles du nord-ouest de la Syrie depuis le séisme meurtrier est entré jeudi par le poste-frontière de Bab al-Hawa avec la Turquie, a indiqué à l'AFP un responsable de ce passage.

Le correspondant de l'AFP a vu six camions, chargés notamment de matériel pour des tentes et de produits d'entretien, entrer en territoire syrien. Selon Mazen Darwich, le responsable au poste-frontière, il s'agit d'une aide qui était attendue avant le séisme qui a secoué la Syrie et la Turquie lundi.