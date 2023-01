Troubles au Pérou: évacuation de 418 touristes bloqués au Machu Picchu

Quelque 400 touristes étrangers et locaux, bloqués depuis plusieurs jours au pied du célèbre site inca du Machu Picchu en raison des manifestations, ont été évacués samedi vers Cuzco (sud), a annoncé le ministère du Tourisme sur Twitter.

"Cet après-midi, 418 touristes nationaux (péruviens) et étrangers ont été transférés du village de Machu Picchu vers Cuzco", la capitale impériale inca et touristique du Pérou, selon la publication du ministère, qui montre une photo du train et de quelques touristes.