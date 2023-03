Ukraine: Blinken demande à la Russie de prolonger l'accord céréalier

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a demandé jeudi lors d'une réunion au G20 que la Russie renouvelle l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, qui expire ce mois-ci.

"Il est impératif que le G20 s'exprime au nom de l'extension et de l'élargissement de l'initiative sur les céréales afin de renforcer la sécurité alimentaire des plus vulnérables", a déclaré à New Delhi M. Blinken aux ministres des Affaires étrangères du G20, selon un compte rendu.