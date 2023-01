Ukraine: "Des chars doivent être livrés", dit Charles Michel après sa rencontre avec Zelensky

"Des chars doivent être livrés" à l'Ukraine, a déclaré jeudi le président du Conseil européen Charles Michel à l'issue d'une visite à Kiev où il a notamment échangé avec le président Volodymyr Zelensky.

"Nous entendons votre message. Vous avez besoin de plus de systèmes de défense anti-aérienne et d'artillerie, de plus de munitions", a indiqué M. Michel sur Twitter, affirmant que les Occidentaux étaient "conscients" que "les prochaines semaines pourraient être décisives pour la suite" de la guerre avec la Russie.