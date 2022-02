Ukraine: "faillite ou faillite probable" de la filiale européenne de la banque russe Sberbank (BCE)

La Banque centrale européenne a constaté lundi la "faillite ou faillite probable" de la filiale européenne de la banque russe Sberbank, parmi les plus grandes du pays, à cause de retraits "significatifs" des dépôts en raison du conflit en Ukraine et des sanctions décidées par les pays occidentaux.

Sberbank Europe AG, domiciliée en Autriche, et ses filiales en Croatie et en Slovénie ont "connu des sorties de dépôts significatifs en raison de l'impact des tensions géopolitiques sur leur réputation", explique l'organisme de supervision bancaire de la BCE dans un communiqué, estimant que "dans un avenir proche, la banque risque de ne pas être en mesure de payer ses dettes ou autres engagements à leur échéance".