Ukraine: l'armée russe dit avoir mené des "opérations offensives" dans la région de Zaporijjia

L'armée russe a affirmé samedi avoir mené des "opérations offensives" dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, qui lui ont permis de prendre "des positions avantageuses".

"Dans la direction de Zaporijjia, à la suite d'opérations offensives, les unités du district militaire oriental ont pris des lignes et des positions plus avantageuses", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué, sans donner plus de détails.