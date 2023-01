Ukraine: la dynamique de l'offensive russe est "positive", dit Poutine bur/pz

Le président russe Vladimir Poutine a estimé que la campagne militaire en Ukraine suivait une "dynamique positive" après l'annonce de la prise de la ville de Soledar, dans l'est de l'Ukraine, toujours démentie par Kiev.

"La dynamique est positive et tout se déroule selon les plans du ministère de la Défense et de l'état-major. J'espère que nos combattants vont encore nous ravir plus d'une fois avec leurs résultats militaires", a-t-il déclaré dans une interview à la télévision publique russe, diffusée dimanche.