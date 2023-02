Ukraine: Macron juge impossible la livraison d'avions "dans les semaines qui viennent"

Le président français Emmanuel Macron a affirmé dans la nuit de jeudi à vendredi que des avions de chasse réclamés par l'Ukraine ne pourraient "en aucun cas" être "livrés dans les semaines qui viennent", assurant privilégier des armes "plus utiles" et "plus rapides".

"Je n'exclus absolument rien", a assuré à Bruxelles le président français devant la presse au sujet de livraisons d'avions de combat, à l'issue d'un sommet européen en présence de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais "ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins", a-t-il estimé.