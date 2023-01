Ukraine: Poutine dit n'avoir "aucun doute" sur une victoire de la Russie

Vladimir Poutine a assuré mercredi n'avoir "aucun doute" sur une victoire de la Russie dans son offensive en Ukraine, près d'un an après le début de l'opération russe sur le territoire ukrainien, où Moscou a essuyé plusieurs importants revers militaires.

Une victoire, "elle est garantie, je n'en ai aucun doute", a déclaré le président russe, lors d'un déplacement dans une usine d'armements à Saint-Pétersbourg. Selon M. Poutine, ce qui pourrait aider la Russie, "c'est l'unité du peuple russe, le courage et l'héroïsme de nos soldats (...) et, bien évidemment, le travail de notre secteur militaire et industriel".