Ukraine: "violents combats" à Soledar, pas de percée russe (Défense ukrainienne)

De "violents combats" entre forces ukrainiennes et russes sont mercredi en cours à Soledar, alors que le groupe russe de mercenaires Wagner avait revendiqué plus tôt le contrôle de cette petite ville de l'Est de l'Ukraine.

"De violents combats se poursuivent à Soledar", a affirmé sur Telegram la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, précisant que les Russes avaient "tenté de percer la défense" ukrainienne et "capturer complètement la ville, mais sans succès". L'armée russe avait, elle aussi, confirmé mercredi des combats dans cette petite ville de la région de Donetsk.