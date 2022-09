USA: juguler l'inflation sans plomber l'emploi est possible, selon la ministre de l'Economie

Il est possible de faire baisser la forte inflation aux Etats-Unis, tout en conservant la bonne santé du marché du travail, a jugé jeudi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, disant espérer que la banque centrale américaine (Fed) "y parviendra".

"Je pense qu'un chemin existe pour réussir à faire baisser l'inflation tout en maintenant (...) un marché du travail solide. Et j'espère vivement que la Fed y parviendra", a déclaré la ministre de l'Economie et des Finances de Joe Biden. Mercredi, la Fed a de nouveau relevé ses taux, et son président a averti que la lutte contre l'inflation serait douloureuse pour l'économie.