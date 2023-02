USA: l'inflation ralentit à 6,4% sur un an en janvier, mais accélère sur un mois

L'inflation est restée forte aux Etats-Unis en janvier, ralentissant moins qu'attendu par rapport à janvier 2022, et accélérant même par rapport à décembre, pour la première fois depuis quatre mois, selon l'indice CPI publié mardi par le département du Travail.

Les prix à la consommation ont augmenté de 6,4% sur un an, contre 6,5% le mois précédent. C'est plus que les 6,2% qui étaient attendus, mais il s'agit de la plus faible progression depuis octobre 2021. Et sur un mois seulement, la hausse des prix accélère à 0,5%, après un recul de 0,1% entre novembre et décembre.