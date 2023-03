USA: les taux de la Fed pourraient aller plus haut que prévu, avertit Jerome Powell

Le principal taux directeur de la Fed, qui grimpe depuis un an pour juguler l'inflation, pourrait continuer son ascension au-delà de 5,1%, niveau auquel les responsables de l'institution le voyaient jusqu'à présent s'arrêter, a averti mardi son président Jerome Powell.

"Les données économiques les plus récentes sont plus fortes que prévu, ce qui suggère que le niveau final des taux d'intérêt sera susceptible d'être plus élevé que prévu", a déclaré le président de la Fed devant une commission du Sénat. Les responsables de la Fed avaient publié leurs dernières prévisions en décembre, et les actualiseront les 21 et 22 mars, lors de leur prochaine réunion.