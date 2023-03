Visite surprise en Irak du ministre américain de la Défense (officiel)

Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin est arrivé mardi à Bagdad pour une visite surprise dont l'objectif est de "réaffirmer le partenariat stratégique" entre les Etats-Unis et l'Irak, a-t-il annoncé sur son compte Twitter.

"Atterrissage à Bagdad. Je suis ici pour réaffirmer le partenariat stratégique entre les Etats-Unis et l'Irak au moment où nous allons vers un Irak plus sûr, stable et souverain", a indiqué le chef du Pentagone sur son compte Twitter. La visite intervient au moment où l'Irak commémore les vingt ans de l'invasion américaine contre le régime de Saddam Hussein.