Washington et ses alliés "s'opposent fermement" à la décision d'Israël d'étendre les colonies

Washington, Berlin, Paris, Rome et Londres se sont dits "fermement" opposés mardi à la décision d'Israël de légaliser neuf colonies en Cisjordanie occupée et de projeter de nouveaux logements dans les colonies existantes, qui ne fait "qu’accroître les tensions entre Israéliens et Palestiniens".

"Nous nous opposons fermement à ces actions unilatérales qui ne font qu’accroître les tensions entre Israéliens et Palestiniens et qui nuisent aux efforts visant à parvenir à la solution négociée des deux États", écrivent les chefs de la diplomatie des cinq pays, dans cette déclaration commune.