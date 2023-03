Washington salue l'annonce "historique" de Séoul sur le travail forcé au Japon

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a salué dimanche l'annonce "historique" par la Corée du Sud d'un plan pour indemniser les victimes du travail forcé au Japon pendant la guerre.

"Nous saluons les annonces historiques", a déclaré M. Blinken dans un communiqué, en louant le "courage" et la "vision" des gouvernements sud-coréen et japonais. Séoul et Tokyo sont "deux des alliés les plus importants des Etats-Unis et nous sommes inspirés par le travail qu'ils ont accompli pour faire progresser leurs relations bilatérales", a ajouté le secrétaire d'Etat américain.