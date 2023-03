Xi confiant que sa visite en Russie donnera un "nouvel élan" aux relations avec Moscou

Le président chinois Xi Jinping a dit lundi être confiant que sa visite en Russie donnera un "nouvel élan" aux relations avec Moscou, après être descendu de son avion sur le tarmac de l'aéroport dans la capitale russe.

"Je suis convaincu que cette visite sera fructueuse et qu'elle donnera un nouvel élan au développement sain et stable des relations sino-russes", a déclaré le dirigeant chinois, cité par les agences de presse russes, qualifiant Pékin et Moscou de "bons voisins" et de "partenaires fiables".