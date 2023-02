Yémen: les pays donateurs promettent 1,2 milliard de dollars d'aide humanitaire (ONU)

Les pays donateurs, réunis à Genève lundi, ont promis une aide de 1,2 milliard de dollars pour secourir la population du Yémen, dont les deux tiers dépendent d'une aide humanitaire que l'ONU veut voir s'élever à plus de 4 milliards pour 2023.

"Nous avons eu 31 promesses de don aujourd'hui et elles se montent à 1,2 milliard de dollars", a déclaré Martin Griffiths, qui gère les situations d'urgence à l'ONU, et d'ajouter: "si on pouvait atteindre les 2 milliards d'ici ce week-end ce serait super".