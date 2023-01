Zelensky annonce avoir révoqué la citoyenné ukrainienne d'un proche de Poutine

Le président Volodymyr Zelensky a annoncé mardi soir avoir révoqué la citoyenneté ukrainienne du riche homme d'affaires Viktor Medvedtchouk, un proche de Vladimir Poutine, accusé par Kiev de haute trahison en faveur de la Russie.

"Sur la base de documents préparés par les services de sécurité et le Service national des migrations, et conformément à la Constitution de notre État, j'ai décidé de révoquer la citoyenneté de quatre personnes" dont M. Medvedtchouk et trois autres hommes politiques, a-t-il déclaré. Viktor Medvedtchouk avait été livré à la Russie dans un échange de prisonniers entre Kiev et Moscou fin septembre 2022 après avoir été emprisonné plus de cinq mois en Ukraine.