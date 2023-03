Zone euro: l'inflation baisse moins que prévu en février, à 8,5%

Le taux d'inflation annuel de la zone euro a reculé en février pour le quatrième mois consécutif, à 8,5%, après 8,6% en janvier, selon Eurostat, mais la baisse est moins forte que prévu en raison des tarifs élevés de l'alimentation.

Les experts interrogés par Factset et Bloomberg tablaient respectivement sur une hausse des prix à la consommation s'établissant à 8,2% et 8,3%. L'inflation avait atteint son point haut en octobre, à 10,6%, après un an et demi de hausse ininterrompue.