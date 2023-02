Zone euro: l'inflation recule pour le 3e mois consécutif à 8,5% en janvier

Le taux d’inflation annuel de la zone euro a reculé en janvier pour le troisième mois consécutif, à 8,5%, après 9,2% en décembre, grâce à la poursuite de l'accalmie sur les tarifs de l'énergie, a annoncé Eurostat mercredi.

La baisse de l'inflation est plus marquée que ce qu'anticipaient les économistes. Les experts interrogés par Factset tablaient en moyenne sur une hausse des prix à la consommation de 9% en janvier. L'inflation avait atteint son point haut en octobre, à 10,6%, après un an et demi de hausse ininterrompue.