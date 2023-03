Zone euro: plus de croissance et moins d'inflation que prévu en 2023 (BCE)

La zone euro devrait connaître une inflation moins élevée et une croissance plus forte que prévu en 2023, sur fond d'accalmie des prix de l'énergie et de "meilleure résistance de l'économie" face à "l'environnement international difficile", selon les nouvelles prévisions de la BCE dévoilées jeudi.

L'inflation devrait atteindre 5,3% en 2023, contre 6,3% prévu fin décembre, puis 2,9% en 2024 et 2,1% en 2025. La zone euro devrait connaître une croissance de son PIB de 1,0% cette année, contre 0,5% prévu auparavant, avant 1,6% en 2024 et 2025.