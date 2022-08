Meurtre lors d’un mariage à Canala : l’auteur placé en détention provisoire

Samedi, vers 7 heures, le Samu avise la gendarmerie qu’un médecin urgentiste se rend par hélicoptère au dispensaire de Canala, où un homme vient d’y être conduit suite à de graves blessures à l’arme blanche.

En dépit des soins prodigués, le médecin constate le décès de cet homme, âgé de 41 ans, à 8h05. Si une autopsie, ordonnée par le parquet, doit être réalisée dans les prochains jours, le procureur de la République, Yves Dupas, précise que le corps de la victime présente deux lésions importantes : l’une au niveau de l’abdomen et la seconde dans le dos, "provoquées par un instrument perforant de type poignard, compatible avec l’intervention d’un tiers".

Il ressort de l’enquête diligentée par la section de recherches de Nouméa et la brigade de gendarmerie de Canala que lors de la coutume de mariage, la victime et son frère ont eu "un comportement inadapté" au cours de la soirée, en invectivant à plusieurs reprises certains convives et en provoquant une série de scènes de tapage. La victime était par ailleurs connue très défavorablement des forces de l’ordre, avec plusieurs antécédents judiciaires notamment pour des violences volontaires.

L’auteur présumé se rend à la gendarmerie

Après le drame, le samedi, vers 10h30, l’auteur présumé, un homme âgé de 51 ans, sans antécédent judiciaire, se présente spontanément à la brigade de gendarmerie de Canala, à l’issue de l’intervention des autorités coutumières qui lui ont conseillé de s’expliquer sur ses agissements. Il ressort de ses auditions durant la garde à vue, que tôt le matin, vers 6 heures et très alcoolisé, il a décidé de "donner une leçon à la victime par rapport à son comportement agressif au cours de la soirée ", indique le Parquet. Il s’est alors saisi d’un sabre d’abattis, récupéré chez sa mère, et s’est dirigé vers la victime. Cependant, sa fille est alors parvenue à le raisonner et à la désarmer.

Pour autant, alors qu’il continue de progresser vers la victime pour lui donner un coup de poing, le meurtrier présumé se rend compte qu’il porte un couteau au niveau du ceinturon. Il s’empare alors de l’arme et porte deux coups avec cette arme, l’un au niveau du ventre et l’autre au niveau du dos.

"L’influence de l’alcool a fait basculer les choses"

Le quinquagénaire quitte ensuite les lieux en rejoignant le domicile de sa mère, où il expliquera à ses proches qu’il vient de "faire quelque chose de mal". Il admet pleinement sa responsabilité, en précisant qu’il était très énervé par le comportement violent de la victime, la veille, sans raison, à l’égard de son frère. Il a ajouté : " Je n’ai pas agi par vengeance. C’est vraiment l’influence de l’alcool qui a fait basculer les choses", précise le parquet.

L’auteur présumé a été mis en examen du chef d’homicide volontaire et placé en détention provisoire, sur décision du juge des libertés et de la détention, ordonnance conforme aux réquisitions du parquet et à la demande du magistrat instructeur.