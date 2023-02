Les gardes natures autochtones australiens à l’honneur

Le Consulat général d’Australie accueillera, dès lundi prochain, trois invités venus du Territoire du nord de l’Australie, pour des échanges culturels et une présentation du modèle des Indigenous rangers, les gardes nature autochtones. "Ces programmes aident les populations autochtones à combiner leurs connaissances traditionnelles avec une formation à la protection de l’environnement, leur permettant de protéger et de gérer leurs terres, leur mer et leur culture", indique le consulat général d’Australie de Nouvelle-Calédonie.

Deux événements publics

Sur le terrain, les gardes nature assurent la protection des plantes, des animaux, contrôlent les espèces invasives et entretiennent les sites touristiques et culturels.

Lors de cette visite, les invités, Terrah Guymala, garde nature et musicien, Neville Namarnyilk, musicien et artiste peintre et Michael Hohnen, musicien et producteur, se rendront à Koné, à Hienghène, à Bourail et à Nouméa où ils rencontreront des acteurs du monde culturel et du secteur de l’environnement. Deux performances publiques sont également prévues, le mardi 21 février, 18 heures, tribu de Ouaré, Hienghène et vendredi 24 février, 18h30, kiosque à musique de la place des Cocotiers, Nouméa.