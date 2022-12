Dans le Nord, c’est la ruée vers l’or noir

Le blocage des dépôts de carburant par le syndicat des rouleurs et du BTP fait craindre une pénurie dans le Nord.

Affluence à VKP

À Koné, les stations ont constaté un pic d’affluence dès lundi soir.

À Baco, la station Shell ne désemplit pas. Il reste aussi bien de l’essence que du gasoil, mais les responsables n’ont "aucune visibilité" sur d’éventuelles livraisons. D’ordinaire, cette station est ravitaillée trois à quatre fois par semaine. "Si ça reste comme ça, il n’y aura plus de carburant mercredi après-midi", glisse un responsable. "Si mes confrères en ont, ça peut tenir". Manque de chance, la situation n’est guère plus reluisante ailleurs. En face, la station Mobil devrait couper les pompes ce mardi "en début d’après-midi".





De son côté, la station Total de Teari n’a plus d’essence depuis 8 heures mardi. Le gasoil, limité à 5 000 francs par automobiliste s’est épuisé à 11 heures. Habituellement ravitaillée quotidiennement, l’enseigne n’a pas rempli ses cuves depuis deux jours. Seuls quelques stocks sont conservés pour les urgences.

La crainte d’une pénurie affole les conducteurs. "Depuis lundi soir, ça n’arrête pas", constate-t-on à la Shell du village de Koné, qui n’a plus d’essence depuis mardi matin. La cuve de gasoil devrait être vidée ce mardi après-midi.

À la Shell de Pouembout, où les livraisons sont assurées le jeudi, il n’y a plus d’essence non plus.

Poindimié à sec

À Touho, la jauge des cuves de la station total indiquait 8 800 litres de gasoil et 5 500 litres d’essence. La station a subi un rush dès l’ouverture ce mardi matin avec des voitures qui arrivaient de Ponérihouen, Poindimié et Hienghène pour se ravitailler. "Nous avons de quoi tenir jusqu’à demain (mercredi), je pense pas plus", déclare Frédéric Sarengat, gérant de la station.





À Poindimié, où la station Mobil est en travaux, l’enseigne Total n’a également plus de carburant. Pas plus qu’à la Shell de Houaïlou, où il est compliqué de trouver de quoi faire tourner le moteur depuis déjà plusieurs semaines. Du côté de Hienghène, il ne reste que de l'essence à Tenem. Enfin, la station Total Wade Ni de Ponérihouen, qui aurait dû être livrée dans la matinée, est privée de carburant depuis ce mardi à 11 heures.

Plus de gasoil à Koumac

À Koumac, la station Mobil n’a plus de gasoil. Il reste encore de l’essence, probablement jusqu’à mercredi matin selon l’affluence. Même constat à la Shell où le gasoil est épuisé. Il y a encore un peu d’essence dans la cuve, "mais pas grand-chose". Au mieux, jusqu’à mercredi matin.

De son côté, Yalap Bélep a reporté la rotation du catamaran Seabreeze de ce mardi, à demain mercredi 21 décembre (embarquement à 5 heures à Koumac), mais pour des raisons météo. Un voyage qui n’est pas menacé, le bateau ayant suffisamment de carburant pour voguer vers Bélep.