La nuit marquée par deux accidents de la route, dont un mortel

Le premier accident a eu lieu à Thio vers 18 heures. Un véhicule avec cinq passagers à son bord a fait un dépassement dangereux et s’est retrouvé face à une autre voiture venant en sens contraire. En tentant d’éviter la collision, celui-ci a heurté un talus avant de faire plusieurs tonneaux. Trois des occupants ont été éjectés. Trois d’entre eux ont été gravement blessés et un quatrième plus légèrement.

Vers 2 heures du matin, c’est cette fois-ci sur la commune de Koné que les secours ont été appelés pour intervenir sur un accident impliquant un véhicule qui s’est retourné après avoir percuté le bord de la route. Le conducteur n’a pas survécu. Son passager s’en est sorti indemne.