33 communes en vigilance jaune à partir de cet après-midi 

Même si soleil brille généreusement sur l'Ouest et les Loyauté ce matin, le risque de fortes averses orageuses est élevé cet après-midi et en cours de nuit prochaine, notamment sur l'Ouest. Aux Loyauté et sur l'île des Pins, le risque orageux devient significatif la nuit prochaine. Les cumuls de pluies ponctuellement forts peuvent générer des débordements de creeks. Soyez attentifs