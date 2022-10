L'Ipampa en hausse de 9,1 % depuis le début de l'année

L'Indice des prix d'achat des moyens de production agricole (Ipampa) suit l'évolution des prix des biens et des services utilisés par les agriculteurs pour leur exploitation agricole. Calculé chaque mois par l'Isee, celui-ci connaît une nouvelle hausse en septembre de 2,4 %.

Cette variation est liée principalement à la progression de l'indice "Aliments des animaux" (+9,0 %), et dans une moindre mesure par celle des indices "Semences et plants" (+5,1 %) et "Engrais et amendements" (+0,8 %). Ces hausses sont atténuées par le recul des indices "Énergie et lubrifiants" (-2,2 % sous l'influence des prix des carburants) et "Frais généraux" (-1,4 %). Depuis le mois de décembre 2021, l'Ipampa-NC augmente de 9,1 %.