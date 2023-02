Air Calédonie informe ses clients d’un "décalage d’écriture"

Dans un communiqué, la compagnie aérienne explique que plusieurs de ses clients ont constaté des débits sur leur compte bancaire BCI en faveur d’Air Calédonie, sans avoir effectué d’achat de billets ces derniers jours. "Il ne s’agit ni d’une arnaque ni de prélèvements sauvages de la part de la compagnie. La compagnie a été informée par la BCI que les clients de cette banque ayant effectué des achats entre le 1er octobre au 31 décembre 2022 n’ont pas encore été débités sur leur compte. Ainsi, la BCI procède actuellement à des mises à jour de ces opérations et les prélèvements correspondent bien aux montant et jour réels de la transaction." La compagnie invite ses clients qui seraient concernés à contacter directement leur banque pour plus d’informations.