Carburant : les prix à la pompe vont baisser dès demain

Le gouvernement vient de confirmer que les prix publics de l’essence et du gazole baisseront respectivement de 4 francs par litre et de 6,8 francs par litre au 1er septembre 2022 pour s’établir à 190,7 francs par litre et 187,9 francs par litre.

Ces baisses sont le résultat de la chute des cotations internationales de ces produits au mois de juillet 2022.