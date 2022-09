En août, les prix sont repartis à la hausse

Le répit n’aura été que de courte durée. L’indice des prix à la consommation hors tabac et l’indice général remontent (+0,8 %) après s’être maintenus le mois précédent (-0,1 %).

Et tous les regroupements sont concernés, à l’exception du tabac dont les prix n’évoluent pas, indique l’Isee dans son étude sur les prix à la consommation du mois d’août. L’énergie est le premier contributeur avec une hausse de 4,5 %. Suivent les prix de l’alimentation (+1,1 %) et, dans une moindre mesure, des produits manufacturés (+0,2 %) et des services (+0,1 %). En glissement annuel, l’indice général progresse de 5,0 % et l’indice hors tabac de 4,8 %.