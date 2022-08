L’Institut indique qu’au mois de juillet, les prix se stabilisent à des niveaux élevés. En progression de 3,4 % depuis le début de l’année et de 3,9 % sur un an.

"Après des hausses successives entre mars et juin, l’indice des prix à la consommation et l’indice hors tabac sont stables en juillet (-0,1 %). Les baisses de prix constatées de l’alimentation (-0,9 %) et des produits manufacturés (-0,3 %) ont en effet compensé la hausse des prix des services (+0,3 %). Dans le même temps, les prix de l’énergie ont peu évolué (+0,1 %), et ceux du tabac sont inchangés."

La hausse annuelle des prix en glissement s’élève à 3,9 % pour l’indice général et à 3,8 % pour l’indice hors tabac.