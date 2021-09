15 cas aux Loyauté : le Drehu et Nengone village réquisitionnés pour les personnes positives

Treize cas à Lifou, deux à Maré… et des chiffres amenés à bondir dans les prochains jours. À Lifou, des foyers de contamination ont été identifiés dans les trois districts. Un seul objectif désormais pour ces territoires insulaires : "trouver comment ne pas être noyés par les cas de Covid-19 alors que l’on est déjà bien mouillés", lance, inquiet, le président de la province des Loyauté Jacques Lalié qui juge la situation "exceptionnelle" dans le pays "et encore plus difficile à gérer" sur les îles.

Des malades isolés à l’hôtel dès jeudi

À l’heure actuelle, les personnes positives présentant peu ou pas de symptômes à Lifou sont placées en autoconfinement à domicile. C’est pourquoi le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie vient de donner son feu vert pour réquisitionner les hôtels Drehu et Nengone village afin d’accueillir et d’assurer le suivi médical des personnes testées positif ne nécessitant pas d’évasan au Médipôle. "Cela se met en place. Cela sera opérationnel à partir de demain (jeudi)", assure Jacques Lalié.

Par ailleurs, en cas de flambée de l’épidémie, le président de la province, précise que des personnels soignants à la retraite pourraient être sollicités pour aider les effectifs sur place (actuellement une cinquantaine répartie sur les trois îles) à absorber le nombre de patients à prendre en charge.

Enfin, le président de la province encourage toute la population à se faire vacciner le plus tôt possible. Quant aux plus réfractaires, notamment pour convictions religieuses, Jacques Lalié appelle a minima à se faire régulièrement tester. L’institution demande par ailleurs au gouvernement l’acheminement de davantage de tests et de vaccins sur les îles.