Cinq questions sur la crise sanitaire en Nouvelle-Calédonie

Depuis combien de temps le variant Delta est-il sur le Caillou ?

Au moins deux semaines. Mardi, en conférence de presse, les membres du gouvernement Isabelle Champmoreau, Yannick Slamet et Gilbert Tyuienon, accompagnés du Dr Sébastien Mabon de la Dass, confirmaient que le virus était bien présent depuis plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines.

Selon le docteur Claire Heydenreich, responsable régulation du Samu, " virus circule activement depuis au moins deux semaines ". L’autre question qui se pose à présent est, comment a-t-on fait pour ne pas s’en apercevoir avant lundi ? " Peut-être que comme nous étions Covid free, d’autres gens, avant ces cas avérés, ont présenté des symptômes et qu’ils ont fait plutôt penser à une dengue ou une grippe. Et peut-être qu’on a été faussement rassurés ". Sans surprise de nouveaux cas devraient être annoncés cet après-midi lors de la conférence de presse du gouvernement.





Confinement et vaccination laissent-ils de la place à l’espoir ?

Oui. Pour le gouvernement, ce confinement strict doit, certes, freiner la propagation du virus, mais il a tout autant " vocation à accélérer " le rythme de vaccination. Le point presse de ce mercredi sera d’ailleurs dédié à ce thème. Isabelle Champmoreau a rappelé que l’objectif à court terme est d’atteindre au moins 50 % de la population vaccinée " afin d’absorber le choc pour nos services hospitaliers ". Or, actuellement, à peine un tiers de la population éligible aux injections dispose d’un schéma vaccinal complet. " Un confinement rapide et strict, s’il est bien suivi, réduit la transmission de 80 % avec des effets au bout de quinze jours à trois semaines. Le but est aussi de protéger notre système de soins ", a expliqué le docteur Kader Saïdi, chirurgien et titulaire d’un master de gestion de risques de l’ENA tout en prévenant sur le risque des vaccinodromes géants. " Comme nous sommes en situation épidémique, il ne faut pas de vaccinodrome sans rendez-vous. Il faut des prises de rendez-vous et des distanciations sociales. "





L’économie peut-elle supporter un nouveau confinement ?

Difficilement. Mardi matin, c’est le Rassemblement national, par l’intermédiaire de Guy-Olivier Cuénot, dit comprendre " la décision du Gouvernement concernant le confinement qui est imposé aux Calédoniens. Cependant nous attirons l’attention sur la fragilité du tissu économique, et particulièrement les indépendants, PME et PMI, pour qui ce troisième confinement risquerait d’être définitivement fatal. En conséquence nous sollicitons dans les plus brefs délais, une réunion de concertation entre les organismes financiers, la CCI, les organisations patronales et salariales, les administrations fiscales, l’État, ainsi que tous les élus des Provinces et du Congrès, afin de mettre en place un véritable plan de sauvegarde qui ne soit pas que des " mesurettes " inappropriées. " Pour rappel, le confinement a coûté 20 milliards en début d’année. Interrogée sur le sujet, Isabelle Champmoreau a précisé que les réunions s’enchaînaient afin de trouver des solutions et de débloquer les aides supplémentaires pour les entreprises. Mais les marges de manœuvre sont très faibles.





Commerce : Y a-t-il un risque de rupture de stock ?

Absolument pas. Gilbert Tyuienon a précisé que les vols pour le fret sont maintenus. Malgré la ruée sur les commerces hier, mardi, il ne faut pas paniquer. Aucune rupture de stock n’est prévue.

Côté pharmacies, il ne semble pas y avoir non plus de problèmes. " On a essayé de rassurer en expliquant qu’il n’y a pas de pénurie", rapporte Christophe Delest, président du syndicat des pharmaciens. Il pense notamment aux masques et au gel. "Après le dernier confinement, on a fait des stocks qui nous paraissaient démesurés il y a encore trois jours", confirme Matthieu Marland, directeur du Groupement des pharmaciens de Nouvelle-Calédonie (GPNC), l’un des principaux fournisseurs de produits médicaux du territoire. "On a plusieurs millions de masques et beaucoup de gel."

Isabelle Champmoreau a pour sa part rappelé que le pays dispose de suffisamment de doses pour augmenter nettement la cadence et que, si besoin, l’État enverra de nouveaux stocks.





Le référendum pourra-t-il se tenir le 12 décembre ?

Pour l’instant Oui. Mais il est évident que la campagne, qui se voulait de proximité pour l’ensemble des forces politique a été mise en suspens. Mardi, Calédonie ensemble a été le premier à l’annoncer la " suspension de sa campagne référendaire ". Interrogés à ce sujet, Gilbert Tuyienon, Yannick Slamet et Isabelle Champmoreau ont assuré être complètement dédiés à la crise sanitaire. Une façon de répondre à l’appel de Louis Mapou, président de l’exécutif, à "l’union sacrée ". Il est évident que l’évolution de la situation sanitaire est à suivre de très près.