Covid-19 : trois décès supplémentaires

Le bilan continue de s’alourdir. Trois personnes, touchées par la Covid-19, sont décédées depuis hier. Cela porte à sept le nombre de victimes depuis le début de la vague épidémique sur le territoire, le lundi 6 septembre. Il s’agit de personnes "âgées de plus de 50 ans", a indiqué Yannick Slamet, le porte-parole du gouvernement. "Plus on va avancer dans l’épidémie, plus la moyenne d’âge va baisser", a-t-il ajouté, tout en refusant de donner l’âge exact des victimes.

Les chiffres cumulés hier donnent une augmentation de 1 174 nouveaux cas positifs vérifiés. Des chiffres appelés à évoluer. 2 386 patients ont ainsi été contaminés par la Covid-19 depuis le 6 septembre.

27 personnes en réanimation

Des chiffres en forte augmentation ayant de fortes conséquences en milieu hospitalier. 27 patients sont actuellement en réanimation et 161 personnes hospitalisées dans des services hors réanimation. Concernant les lits en réanimation, "nous sommes actuellement en train d'utiliser les lits de la surveillance continue, une autre forme de suivi médical. Nous avons donc augmenté les capacités de la réanimation. Mais à un moment donné, nous allons arriver à un plafond du nombre de lits disponibles en réanimation. C'est un plafond difficile à définir", détaille la Direction des affaires sanitaires et sociales.

Plus de 80 personnes sont également prises en charge dans un hôtel. "Plus des trois quarts des patients positifs actuellement ne sont pas vaccinés, c'est-à-dire que tous ces patients sont symptomatiques", précise encore la Dass.

5000 personnes vaccinées mercredi

Hier, mercredi, plus de 5000 personnes ont bénéficié d'une vaccination. Ce qui porte à 116931 personnes qui ont reçu une première dose, soit 43% de la population totale. Seulement 78000 personnes ont en revanche reçu les deux injections. Dès lors, seulement 28% de la population a reçu un schéma vaccinal complet.

Des verbalisations en hausse

Depuis le 7 septembre, date d'entrée en vigueur du confinement, 40 000 contrôles ont été réalisés par les forces de l'ordre. Cela correspond au "même volume" qu'en mars 2021, sur la même période, a précisé Julien Pailhere, le directeur de cabinet du haut-commissaire.