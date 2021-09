Avant le confinement, l’économie semblait pourtant repartir

Après de graves conflits autour de la cession de l’usine du Sud en fin d’année 2020 et un nouveau confinement en début d’année 2021, le tout malgré la perspective d’un troisième référendum… L’économie a fait une nouvelle fois preuve de résilience explique l’IEOM qui vient de publier sa note conjoncturelle pour le 2e trimestre 2021.

Un moment de répit

"La reprise de l’activité suite au confinement strict de la population, la réouverture de l’usine du Sud et la mise en place du 17e gouvernement sont autant de facteurs qui contribuent à l’amélioration de l’Indicateur du Climat des Affaires (ICA), qui résume l’opinion des chefs d’entreprises interrogés sur la conjoncture. L’ICA remonte ainsi de 4,4 points au 2e trimestre, pour s’établir à 98,9, un plus haut depuis 2012, indique l’IEOM. Les entrepreneurs ont fait état d’une amélioration de la situation du trimestre écoulée, comme en témoigne la composante passée de l’ICA qui contribue pour 5 points à sa remontée, tandis que la composante prévue en fait perdre 0,6 point. Ainsi 35 % des entrepreneurs interrogés constatent une hausse de leur activité permise notamment par un rebond de la consommation des ménages, une reprise du tourisme local au lendemain d’un confinement strict au mois de mars 2021,

et une hausse de la production minière et métallurgique."





L’économie supportera-t-elle cette nouvelle crise ?

Une reprise timide et de maigres espoirs évidemment balayés par la nouvelle crise sanitaire qui vient de frapper la Calédonie. L’Institut l’explique et s’interroge sur la capacité de l’économie à se relever une fois de plus. " Cet évènement intervient alors que le problème du financement du déficit structurel du Ruamm semble être à son paroxysme et qu’un manque de personnel médical était déjà signalé depuis quelques mois. Dans ce contexte de fragilisation accrue, le système de santé calédonien doit affronter cette nouvelle crise sanitaire, probablement une des plus dures de son histoire. On peut s’interroger sur sa capacité de résilience, au vu de ses difficultés structurelles, et plus globalement, de celle de l’économie calédonienne, préalablement affaiblie par un enchaînement de crises."