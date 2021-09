La mairie de Païta suspend l'ensemble de ses services

La mairie de Païta informe qu'au vu de "l'évolution de la situation sanitaire et plus particulièrement de l'augmentation du nombre de cas de contamination depuis lundi, l'ensemble des services municipaux non liés à la crise sanitaire seront fermés."

Le but étant d'assurer la sécurité des biens et des personnes et de permettre aux personnels communaux de respecter strictement le confinement décidé par les autorités de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie jusqu'au lundi 20 septembre.

"Seule une mobilisation de tous, une accélération de la vaccination et un respect rigoureux des règles de confinement, de distanciation sociale et des gestes barrières permettront d'éviter un engorgement dramatique des services d'urgence, à commencer par ceux du Médipôle.

En conséquence, seules la Direction du Service d'Incendie et de Secours et la Police municipale poursuivront leurs missions quotidiennes."

Le Plan Communal de Sauvegarde reste évidemment armé et un Poste de Commandement Communal est organisé autour du Maire afin d'apporter des réponses rapides et proportionnées aux différentes sollicitations à commencer par celles en lien avec l'épidémie. Cette cellule a aussi pour vocation de permettre la continuité d'un service public minimum à destination notamment des plus démunis des administrés.

Une permanence téléphonique sera assurée à compter de ce jeudi au 35 21 11 de 7h30 à 17h30.