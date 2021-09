Le centre de Ko We Kara connecté à la fibre en un temps record 

En soutien aux actions de vaccinations portées par les pouvoirs publics et en étroite collaboration avec ces derniers ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs concourant au déploiement et raccordement de la fibre optique, l'OPT-NC a raccordé à la fibre le récent vaccinodrome de Ko We Kara.

"L'infrastructure numérique est un bien de première nécessité et plus encore dans le contexte sanitaire que nous vivons. C'est pourquoi il était important pour nous de faire de la couverture numérique du vaccinodrome de Ko We Kara une de nos priorités ", a expliqué Philippe Gervolino, directeur général de l'OPT-NC.

Dès l'ouverture du vaccinodrome mercredi dernier, les équipes techniques de l'OPT-NC en collaboration avec deux entreprises sous-traitantes, se sont attelés à raccorder le site afin d'assurer son bon fonctionnement, après plusieurs tests Internet effectués en collaboration avec le fournisseur d'accès Internet Lagoon.