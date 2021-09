Le gouvernement confirme la détection de sept cas, d'autres tests sont en cours

Yannick Slamet l'a répété, il s'agit bien du variant Delta qui est présent en Calédonie. " Nous travaillons avec les provinces le Congrès, le Sénat coutumier et dans un prochain temps les partenaires sociaux".

Du côté de la Dass, on confirme qu'à l'heure actuelle, "7 patients sont hospitalisés. Sur ces 7 cas il y en a 6 symptomatiques. Le seul asymptomatique est vacciné. Un patient est en réanimation. Il est extrêmement important de respecter le confinement car le vaccin protège des formes graves mais n'empêche pas la propagation."

Il y a 8 patients en unité covid. Deux sont en attente de résultat de leur tests PCR. " Ces chiffres peuvent évoluer dans les 20 minutes qui viennent", prévient le gouvernement.

Compte tenu du nombre de cas actuellement, on peut dire que le virus circule en Nouvelle-Calédonie, confirme la Dass. Pour les personnes symptomatiques, il faut contacter votre médecin traitant et vous auto-isoler. Le virus circule depuis quelques jours, voire même quelques semaines.

Objectif vaccination

Isabelle Champmoreau, rappelle que l'objectif est d'atteindre au moins 50% de la population vaccinée "afin d’absorber le choc pour nos services hospitaliers".

Il est important de rappeler que les gestes barrières doivent revenir dans nos habitudes. "Ce virus et ce variant sont particulièrement contaminant."

La quantité de vaccin est suffisante pour faire face aux prochaines actions et satsfaire les personnes qui se rendront dans les vaccinodromes.

Fret assuré

Au niveau économique : Les entreprises ayant besoin d'information supplémentaire concernant leur possibilité de rester ouvert peuvent joindre le 266326.

Gilbert Tyuienon a expliqué que tous les transports domestiques sont suspendus à minuit. Les vols internationaux également. " On aura à faire à des personnes en difficulté, on pense aux étudiants, on rapatriera ces personnes au fur et à mesure."

Isabelle Champmoreau annonce que des réunions sont tenues sur les aides possibles qui vont être redébloquées pour l'économie. " On envisage de débloquer des aides pour les personnes qui sont bloquées à l'extérieur de la Calédonie." Sur la question de l'approvisionnement, Isabelle Champoreau confirme qu'il n'y a aucun problème à venir.

La continuité pédagogique va se remettre en place progressivement.

Pas de différence entre vaccinés et non-vaccinés pour l'instant

A ce stade, il n'y aura pas de différences entre les personnes vaccinées et non-vaccinées. " Nous restons durant ces 15 jours sur un confinement strict. Car même une personne vaccinée peut transmettre, beaucoup moins c'est vrai, le virus", a indiqué Isabelle Champmoreau