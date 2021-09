Obligation vaccinale : une quinzaine d’organisations haussent le ton

Les signataires sont notamment le collectif Reinfocovid, le Conseil scientifique indépendant, la grande chefferie de la Roche, les syndicats SGTINC, FSTCE et Solidarité NC ainsi que des collectifs de pompiers de Païta et de Lifou.

Leurs revendications sont " la liberté vaccinale " par " l’annulation de l’obligation ", " un pays sans pass sanitaire ", la " libération des traitements pour les vaccinés et les non vaccinés ", la " liberté de prescription des médecins de terrain ".

" Notre démarche est restée pacifique jusqu’à maintenant, nous ferons tout pour que cela perdure dans la limite de nos possibilités au vu de l’exaspération du peuple calédonien toutes ethnies confondues ", dit le communiqué diffusé mercredi soir.

" En cas d’absence d’écoute de nos doléances dans les plus brefs délais, nous déciderons d’agir en conséquence pour préserver la santé et les libertés fondamentales de nos familles, de nos enfants et du peuple calédonien. "