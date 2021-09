Le Palika prône la vaccination et le respect du confinement

Dans un communiqué daté de mardi et signé de Charles Washetine, le Palika "demande instamment aux populations du pays de respecter rigoureusement les mesures barrières et la distanciation sociale, seules mesures efficaces pour enrayer la propagation du virus ".

Le parti indépendantiste "exhorte les populations à limiter les déplacements et suivre scrupuleusement la consigne de confinement décidée conjointement par le gouvernement de la Nouvelle Calédonie et le Haut-Commissariat le 7 septembre dernier ".

" Considérant par ailleurs que la vaccination reste le moyen éprouve pour lutter contre le virus notamment dans ses formes les plus graves, poursuit le communiqué, le bureau politique du Palika demande à l’ensemble de la population à faire preuve de diligence et de pragmatisme et l’appelle dans ce sens à se faire vacciner ".

" Compte tenu de la taille de notre pays et eu égard aux enjeux d’avenir, il est impératif que chacun prenne la mesure de sa propre responsabilité dans ce combat collectif pour sortir progressivement de la spirale dans laquelle le pays est entraîné malgré lui. "

" En ces temps difficiles et incertains, le Bureau politique du PALIKA apporte sa totale confiance au gouvernement collégial de la Nouvelle Calédonie ainsi qu’aux personnels de santé engagés sur le terrain pour enrayer l’épidémie ", conclut le communiqué.