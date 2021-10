Sonia Backès : "Le maintien d’un confinement strict, sans visibilité sur la suite, est contre-productif"

Sonia Backès réclame plusieurs aménagements des mesures sanitaires dans une lettre adressée au président du gouvernement Louis Mapou.

Selon la présidente de la province Sud, le "maintien d’un confinement strict, sans visibilité sur la suite, est contre-productif pour la stratégie vaccinale".

Pêche, marché, enterrement

Elle souhaite des assouplissements pour "la vie des Calédoniens" : l’autorisation de la pêche pour tout le monde, la réouverture des marchés et des commerces essentiels. Sur ce dernier point, Sonia Backès propose une permission "dès mardi prochain, en les réservant par exemple aux personnes vaccinées ou testées négativement pour limiter les risques sanitaires".

Sonia Backès remet aussi en doute le "plafond de dix personnes pour les enterrements". "Cette limite est insupportable pour nombre de familles, assure-t-elle.

Il est incompréhensible que nous puissions nous croiser bien plus nombreux dans certains commerces essentiels ou en entreprises et que nous ne puissions pas pleurer nos morts avec l’ensemble des membres de la famille." Une jauge de vingt personnes serait préférable d'après Sonia Backès.

Plus de communication

L’élue appelle aussi le gouvernement à communiquer d’avantage sur la vaccination. "

Plus de 65 % des personnes majeures ont désormais reçu leur première dose et sont en cours de vaccination complète. Nous pouvons réussir là où d’autres territoires d’outre-mer ont échoué", estime Sonia Backès qui attend des "annonces fortes".

La présidente de la province Sud réclame un "plan clair" pour les prochaines semaines.

Selon elle, le gouvernement ne "communique" pas assez pendant la crise sanitaire. Sonia Backès demande plus des données, notamment le taux d'incidence "dans chaque quartier et dans chaque tribu pour pouvoir adapter notre accompagnement à la vaccination au plus près de ceux qui en ont le plus besoin".

À quel prix ?

La présidente de la province Sud s'inquiète aussi du coût de cette crise sanitaire, un "coût impossible à assumer par les seules collectivités calédoniennes". Sonia Backès exhorte le gouvernement à faire une demande d'aide à l'État.