Pratique : il y a actuellement de la place au vaccinodrome de l'hôtel de ville de Nouméa

La mairie de Nouméa informe qu'il y a de la place et peu d'attente ce lundi matin au vaccinodrome de l'hôtel de ville, les équipes de l'ASS-NC et les bénévoles de la mairie vous attendent.

Les personnes âgées de plus de 65 ans et qui ont reçu leur deuxième injection il y a déjà six mois peuvent, depuis 11 heures ce matin, bénéficier d'une 3e dose au vaccidodrome de l'hôtel de ville de Nouméa, ouvert toute cette semaine.

Un accès prioritaire est réservé aux personnes à mobilité réduite et à toutes celles le

nécessitant.

Le vaccinodrome de l'hôtel de ville de Nouméa, organisé en partenariat avec l'ASS-NC, le gouvernement, avec le soutien de l'État, est ouvert sans rendez-vous :

- du lundi 13 au vendredi 17 septembre de 8h à 16h, en nocturne jusqu'à 20h le mardi

14 septembre

- du lundi 20 au vendredi 24 septembre, de 8h à 20h, en nocturne jusqu'à 20h le mardi

21 septembre

Sans rendez-vous.

- La présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour être vacciné.

- La vaccination est ouverte aux personnes âgées de 12 ans et plus.

- Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un

représentant légal, ou présenter un accord de consentement signé par au moins

un des parents.

- Les mineurs de 16 à 18 ans peuvent venir seuls. Leur consentement seul est

nécessaire.

- La vaccination contre la Covid-19 est gratuite, sécurisée et nécessite deux injections à

21 jours d'intervalle.

- Les personnes souffrant d'un antécédent allergique grave doivent prendre rendez-

vous auprès du centre de vaccination du Médipôle.