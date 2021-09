Les parlementaires calédoniens demandent la mobilisation des renforts sanitaires nationaux

Les députés Philippe Gomès et Philippe Dunoyer et le sénateur Gérard Poadja ont saisi le Premier ministre Jean Castex "pour l’alerter sur l’insuffisance des moyens humains dont dispose notre hôpital pour répondre de manière efficace à la montée en puissance prévisible de l’épidémie. Nous vivons sur un archipel où le taux de vaccination n’est que de 31 %, où plusieurs dizaines milliers de personnes sont atteintes de pathologies (diabète, insuffisance respiratoire ou cardiaque, obésité) qui les rendent particulièrement vulnérables, et où les modes de vie culturels (habitat, pratiques) favorisent les regroupements des populations".

Les parlementaires de Calédonie ensemble craignent "une aggravation de notre situation sanitaire, analogue à celle qu’ont pu connaître récemment la Guadeloupe et la Martinique, et plus près de nous la Polynésie Française, même si on peut espérer que le confinement immédiat et l’accélération de la vaccination en limitent l’ampleur".

Les responsables politiques du Caillou demandent dès lors à ce que "des renforts sanitaires nationaux soient organisés et susceptibles d’être mobilisés. En effet, la pénurie est avérée comme le déclarait, il y a deux jours, le président de la commission médicale du Médipôle en rappelant que l’établissement est déjà en tension par manque de personnel, notamment en réanimation, qui aurait la capacité matérielle de monter à 49 lits alors que les ressources humaines actuelles ne permettent d’en assurer que 20".