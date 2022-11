Le Nord a sa représentation de la poignée de main

Elle est l’œuvre des élèves de l’établissement général et agricole, qui se sont relayés pendant un an. L’inauguration d’une fresque représentant la symbolique poignée de main, qui marque du même coup les 30 ans du lycée, s’est déroulée en présence des familles, Isabelle et Pascal Lafleur d’une part et Marie-Claude et Emmanuel Tjibaou de l’autre.

De nombreuses personnalités ont fait le déplacement, dont le président du congrès Roch Wamytan, le député Nicolas Metzdorf, le sénateur Gérard Poadja et les autorités coutumières.