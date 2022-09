Le festival Caledonia bat son plein : découvrez le programme de dimanche

Au programme : spectacles autour des différentes communautés du pays, échanges et partages sur l’histoire et l’avenir de l’identité calédonienne.

Élaboré dans l’esprit de Melanesia 2000, organisé en 1975, ce nouveau festival nourrit l’ambition de devenir le "rendez-vous annuel de toutes les cultures" du pays en valorisant les arts et les savoir-faire de chaque communauté. Objectif : échanger pour bâtir, en ce week-end marqué par la Fête de la citoyenneté, l’identité calédonienne de demain.

Le programme de dimanche :

7 heures-7h50 : méditation par le conseil chrétien, Kâmi Yo

8 heures – 8h30 : danse évangélique du mont des Oliviers, Kâmi Yo

8h30-9 heures : danse évangélique de Lueur d’espoir, Kâmi Yo

10 heures-10h30 : dictée en langue Drubea, Case Eman

10h10 – 11 heures : prestation culturelle IAAI avec la tropue Walewa et de Wallis-et-Futuna, case Eman

9 heures – 11h30 : diffusion de la soirée en hommage aux familles des disparus de la Monique avec la collaboration de Louis-José Barbancon et la conférence sur les caboteurs présenté par Alain le Breüs, salle Sisia

11 heures – 12 heures : prestation culturelle Hoot Ma Whaap avec la chorale de Ouare et la communauté tahitienne Tiare pacifique, Ape Vila

12 heures – 15 heures : concert Caledonia : Michel Benebig, Fuego Ritano, Pakahua et Prestation par Hino Troup de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Kâmi Yo

14 heures – 15 heures : prestation culturelle art oratoire A’jië-Arhö avec les îles Fidji et Ambaye, Ape Vila

14h40-16 heures : déclaration commune du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, officialisation de l’association Caledonia, salle Sisia

15 heures – 16 heures : prestation culturelle Paicî Cemuhi avec la troupe de Co Ma Co et la communauté arabe par ACDO by NJ danse, Ape Vila

16 heures – 16h30 : groupe musical japonais, Kâmi Yo

16h40-17h10 : Doreguy Angai, Kâmi Yo

17h30 : discours de clôture et coutume d’au revoir – Pilou " Caledonia ", espace Mwakaa

20h30 : fin