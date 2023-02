Cyclone Judy : la Nouvelle-Calédonie en préalerte à partir de 17 heures

La dépression tropicale forte Judy, devenue cyclone tropical durant la nuit de mardi à mercredi grâce à des conditions favorables à son développement, va d'abord balayer le Vanuatu, où des rafales jusqu' 200 km/h sont attendues mercredi. Dans son avancée, le cyclone devrait s'approcher des îles Loyauté, en particulier Maré, à 150 kilomètres à l'Est des côtes. Ce passage est attendu durant la nuit de mercredi à jeudi. Des pluies amenant entre 50 et 60 millimètres de précipitations sont attendues sur l'épisode (également sur le sud-est de la Grande Terre), entre 20 et 30 mm sur le reste de la Grande Terre. Les vents ne dépasseront pas les 25 nœuds mercredi aux Loyauté, 20 nœuds ailleurs. Mais il demeure des incertitudes sur la trajectoire définitive de Judy qui pourrait se rapprocher davantage de Maré, à quelques dizaines de kilomètres. "Le risque est faible, mais il existe", précise le colonel Marchi-Leccia de la Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques. D'où la bascule du territoire, depuis mardi 17h, en pré-alerte cyclonique. En pareille situation il est conseillé de : ne pas planifier d'activité en extérieur de longue durée, faire le plein de carburant des véhicules, constituer une trousse de premiers secours, contrôler les toitures et enlever tout objet pouvant devenir un projectile, contrôler et nettoyer les chéneaux et gouttières, élaguer les arbres à proximité des habitations, prévoir des moyens d'éclairage de secours et constituez une réserve d'eau potable, constituer une réserve de denrées alimentaires, ne pas sortir en mer, renforcer les amarres des bateaux à quai. "Le but est de se tenir prêt en cas de déviation du système, rappelle le colonel Marchi-Leccia. Nous aurons une attention très particulière pour Lifou et Maré." Un deuxième phénomène cyclonique est quant à lui attendu 48h après le premier et devrait potentiellement toucher là aussi le Vanuatu. Aucune trajectoire n'était encore déterminée ce mardi soir.